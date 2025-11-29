HABER

Hatay'da hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

Hatay’da Defne Devlet Hastanesi’nde panodan çıkan yangın büyümeden söndürülürken, dumanların kapladığı serviste bulunan hastalar tahliye edildi.

Yangın, Defne ilçesi Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede bulunan elektrik panosunda çıkan yangın üzerine koridorda duman etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Panodan çıkan yangın büyümeden söndürülürken koridoru duman kaplaması üzerine hastalar tahliye edildi.

Koridoru kaplayan duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangından dolayı herhangi bir vatandaşın dumandan etkilenmediği öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

