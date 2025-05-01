HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Hatay'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Hatay, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Hatay'da bugün hava sağanak yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Hatay'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Hatay'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Hatay'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. Nem oranı %65, rüzgar hızı ise 16 km/saat olarak tahmin ediliyor.

İlerleyen günlerdeki hava durumu da değişkenlik gösterecek. 2 Mayıs Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu, 3 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli, 4 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli, 5 Mayıs Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı, 6 Mayıs Salı günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 7 Mayıs Çarşamba günü ise güneşli olacak.

Bu süreçte hava koşullarının değişeceğini göz önünde bulundurmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Mümkünse dışarıda bulunulmamalıdır. Sıcaklıkların 23°C ile 27°C arasında değişmesi gündüzleri hafif kıyafetlerle dolaşımın rahat olacağını gösteriyor. Ancak akşamları sıcaklık 13°C ile 18°C arasında olacağı için yanınızda bir ceket bulundurmakta fayda var.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla'da gece yarısı korkutan deprem!Muğla'da gece yarısı korkutan deprem!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından tepki: 'Böyle bir siyaseti istemiyoruz'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

Acun Ilıcalı tehdidin ses kayıtlarını yayınladı: "Finale gelmesin" deyip...

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

ABD 'cezasız kalmayacak' diyerek açık açık İran'a meydan okudu: 'Bizim seçeceğimiz zaman ve yerde...'

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

O uygulamada süre uzatıldı! Taşıt sahipleri için... İşte UTTS'de son tarih

O aracın çakar hakkı iptal edildi

O aracın çakar hakkı iptal edildi

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.