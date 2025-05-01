Hatay'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Hatay'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Hatay'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. Nem oranı %65, rüzgar hızı ise 16 km/saat olarak tahmin ediliyor.

İlerleyen günlerdeki hava durumu da değişkenlik gösterecek. 2 Mayıs Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu, 3 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli, 4 Mayıs Pazar günü bulutlu ve güneşli, 5 Mayıs Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlı, 6 Mayıs Salı günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 7 Mayıs Çarşamba günü ise güneşli olacak.

Bu süreçte hava koşullarının değişeceğini göz önünde bulundurmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Mümkünse dışarıda bulunulmamalıdır. Sıcaklıkların 23°C ile 27°C arasında değişmesi gündüzleri hafif kıyafetlerle dolaşımın rahat olacağını gösteriyor. Ancak akşamları sıcaklık 13°C ile 18°C arasında olacağı için yanınızda bir ceket bulundurmakta fayda var.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.