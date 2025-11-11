HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da iki ayrı noktada orman yangını

Hatay'ın Kırıkhan ve Dörtyol ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da iki ayrı noktada orman yangını

Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Benzer şekilde Dörtyol ilçesinde de yıldırım düşmesiyle başlayan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ederken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildiKaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Hatay orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.