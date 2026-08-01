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Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi

Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, sürücülerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

A.A. (22) idaresindeki motosiklet Küçükdalyan Mahallesi'nde H.A'nın (72) kullandığı sepetli motosikletle çarpıştı.

Kazada iki motosikletin sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Antakya motosiklet kaza
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