Hatay'da ilginç kaza! Satmak üzere olduğu park halindeki aracına hafif ticari araç çıktı, neye uğradığını şaşırdı

Kaza, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka 31 NEE 23 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 80 AGN 312 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. Kazada araçlarda hasar oluşurken yaralanma yaşanmadı. Tofaş sürücüsü aracını satmak için kaparo aldığını ifade ederek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi. Tofaş'ın üzerine çıkan araç, vatandaşlar tarafından indirildi. Araçların çekiciyle otoparka çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

(İHA)