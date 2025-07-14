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Hatay'da kaza sonrası tartışma çıktı! Sopalar, yumruklar havada uçuştu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazası, beklenmedik bir kavgaya dönüştü. Motosikletin hafif ticari araca çarpmasıyla başlayan olayda, taraflar arasında çıkan sopalı ve yumruklu kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'da kaza sonrası tartışma çıktı! Sopalar, yumruklar havada uçuştu

Kaza, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 12 Temmuz günü Çamaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halindeki bir motosiklet, aniden kapısı açılan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEKMELİ, SOPALI, YUMRUKLU KAVGA

Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme, yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay da kaza sonrası tartışma çıktı! Sopalar, yumruklar havada uçuştu 1

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza ve kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay da kaza sonrası tartışma çıktı! Sopalar, yumruklar havada uçuştu 2
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Yayladağı
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