Hatay'da kaza sonrası tartışma çıktı! Sopalar, yumruklar havada uçuştu

Kaza, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde 12 Temmuz günü Çamaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda seyir halindeki bir motosiklet, aniden kapısı açılan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEKMELİ, SOPALI, YUMRUKLU KAVGA

Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme, yumruk ve sopalarla kavga etmeye başladı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza ve kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır