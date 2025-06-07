Hatay'da korkunç kaza! Kamyon 3 aracı altına aldı... 1 ölü 10 yaralı

Kaza, Erzin ilçesi gişeleri mevkiinde yaşandı. İ.H.D. idaresindeki kamyon, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 3 araca çarptı. Kazada yaralanan 10 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hafif ticari araçtaki 23 yaşındaki Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen şahsın Gaziantepli olduğu ve bayram tatilini fırsat bilerek denize yüzmeye gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır