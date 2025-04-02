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  4. Hatay’da korkunç olay: Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu

Hatay’da korkunç olay: Jandarma personeli ve kız arkadaşı sahilde ölü bulundu

02.04.2025 09:32
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Erzin Tozan (29) ve kız arkadaşı Betül Avan’ın (24) sahilde cansız bedeni bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki sahil kesimde Payas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ersin Tozan ve kız arkadaşı Betül Avan'ın cansız bedeni sahilde ölü bulundu.

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Silah seslerini duyan sahildeki vatandaşlar biri kadın 2 kişiyi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, Ersin T, ilçedeki Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Sahili'nde buluştuğu Betül Avan ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Ersin T, yanındaki tabancayla önce Avan'a sonra kendisine ateş etti.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tozan ve Avan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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