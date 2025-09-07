HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da maymuna kötü muamelede bulunan kişi hakkında işlem başlatıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı getirilen maymuna kötü muamelede bulunduğu tespit edilen kişi hakkında işlem başlatıldı.

Hatay'da maymuna kötü muamelede bulunan kişi hakkında işlem başlatıldı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avuttepe Mahallesi'nde, bir maymuna kötü muamelede bulunulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler, maymunun yasa dışı yollarla getirildiğini tespit etti.

El konulan maymun, Antakya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan maymuna kötü muamelede bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da sandalyeler havada uçuştu! Polise bıçak ve sandalyeli saldırı: 4 kişi yaralandıAksaray'da sandalyeler havada uçuştu! Polise bıçak ve sandalyeli saldırı: 4 kişi yaralandı
Mersin'de oturduğu evi ateşe veren kişi gözaltına alındıMersin'de oturduğu evi ateşe veren kişi gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Hatay maymun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya'ya son sette kaybetti...

Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya'ya son sette kaybetti...

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki yıldızını alıyor! Sergen Yalçın'dan dengelerini değiştirecek hamle

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin iki yıldızını alıyor! Sergen Yalçın'dan dengelerini değiştirecek hamle

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çok sert 'Manifest' tepkisi

İzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

İzmir'de pilotun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Balıkesir beşik gibi sallandı: Yıkılan bina sayısı açıklandı

Okul çevrelerinde 'internet kafe' hamlesi! İşte yeni eğitim yılı için alınan tedbirler

Okul çevrelerinde 'internet kafe' hamlesi! İşte yeni eğitim yılı için alınan tedbirler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.