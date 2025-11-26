HABER

Hatay'da motosiklet devrildi, 2 çocuk hayatını kaybetti

Hatay'da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada 2 çocuk hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da motosiklet devrildi, 2 çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Antakya ilçesi EXPO mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki 31 ACG 534 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Günyazı Mahallesi mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

15 VE 16 YAŞINDAKİ İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ve 15 yaşındaki Ali Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların cenazeleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

