Hatay'da polis kaçak göçmenlere operasyon düzenledi

Hatay'da polisin dur ihtarına uymayan minibüste 11 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Hatay'da polis kaçak göçmenlere operasyon düzenledi

Hatay'da meydana gelen olayda, polis dur ihtarında bulundu. Ancak minibüs durmadı ve kaçmaya başladı. Bu sırada araç, iki farklı araca çarptı. Çarpmanın ardından maddi hasar oluştu ve yaralanmalar gerçekleşti. Olay, kumlu ve kırıkhan yolu üzerinde gerçekleşti.

Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, analiz çalışmaları yaparak durumu tespit etti. Yakalanan 11 göçmen arasında 6 erkek ve 5 kadın bulunuyor. Hiçbirinin tanıtım kartı yoktu. Ayrıca, geçerli bir oturma izinleri de yoktu.

Olayla ilgili M.O.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Onunla ilgili tahkikat başlatıldı. Ekipler, bu tür olayların önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

trafik kazası polis Hatay göçmen kaçakçılık
