Hatay'da refüje çarpan motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın Reyanlı ilçesinde, refüje çarparak devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Mahallesi çevre yolunda yaşandı. Trafik seyir halinde olan motosiklet, sürücüsün kontrolünü kaybetmesiyle refüje çarptı. Kazada 16 yaşındaki sürücü Ahmet Demir ile yolcu olan 14 yaşındaki Ömer Faruk Lama ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Ahmet Demir ve yolcu olan Ömer Faruk Lama hayatlarını kaybetti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

