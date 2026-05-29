HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördü

Hatay'ın şiddetli yağış sele yol açtı. Toprak kayması sonucu park halindeki bazı TIR'lar sürüklenerek zarar gördü.

Hatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördü

Hatay'ın Erzin ve Hassa ilçeleri, Adana'nın İmamoğlu ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ve Bahçe ilçelerinde de sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, dereler taştı. Bahçe ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu park halindeki bazı TIR'lar sürüklenerek zarar gördü.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bayram günü yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. İmamoğlu ilçesinde de bir vatandaş, su basan evindeki kedisini boğulmaktan son anda kurtardı. Yağışlar bazı bölgelerde etkisini yitirdi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Hatay! Seyir halindeki otomobil yandıYer: Hatay! Seyir halindeki otomobil yandı
Marmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildiMarmaris'te tur teknesi battı! Ekipler sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.