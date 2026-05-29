Hatay'da sel! TIR'lar heyelanda zarar gördü

Hatay'ın Erzin ve Hassa ilçeleri, Adana'nın İmamoğlu ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ve Bahçe ilçelerinde de sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, dereler taştı. Bahçe ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu park halindeki bazı TIR'lar sürüklenerek zarar gördü.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Bayram günü yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. İmamoğlu ilçesinde de bir vatandaş, su basan evindeki kedisini boğulmaktan son anda kurtardı. Yağışlar bazı bölgelerde etkisini yitirdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır