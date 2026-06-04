Hatay’da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde olan H.H.H. idaresindeki otomobil, S.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada S.Ç. ağır yaralanırken H.H.H. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır