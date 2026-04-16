Hatay'da sır ölümler! Oğlu vurulmuş, annesi toprağa gömülmüş halde bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 33 yaşındaki Osman Zont silahla vurulmuş olarak bulundu. Ekipler Zont'un annesinin de kayıp olduğunu tespit etti ve inceleme başlatıldı. Genç adamın annesinin cesedi de toprağa gömülü halde bulundu. Olayla başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Melih Kadir Yılmaz

Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

PARMAK İZİ İNCELENDİ, KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi.

ANNESİNİN DE KAYIP OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti.

CESEDİ GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü buldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

