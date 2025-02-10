Hatay'da tedirginlik yarattı! Valilik patlama sanılan seslerin kaynağını açıkladı

Kent merkezinin yanı sıra deniz kıyısındaki ilçeleri Arsuz ve Samandağ’da duyulan patlama sesleri tedirginliğe neden oldu, sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

Hatay Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçaklarının İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği, Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur" denildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır