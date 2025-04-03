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Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

03.04.2025 11:44
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Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe girdi 2 yaralı.

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe uçtu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

(İHA)
Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kaza
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