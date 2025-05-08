Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan inşaat mühendisi A.E.Ç, statik proje mühendisi M.K. ve mimar M.D. katıldı. Avukatlar ile bazı müştekilerin hazır bulunduğu duruşmaya, sanıklar yapı sahibi A.K, inşaat mühendisi E.K. ve M.Y. ve mimar M.K. katılmadı.

BİNAYA EKLEME YAPILMIŞ

A.E.Ç, savunmasında, 2015 yılında binanın ruhsatına imza attığını ve bu ruhsatı belediyenin de onayladığını belirterek suçlamaları reddetti. Mimar M.D, binayı 1996'daki yönetmeliğe uygun şekilde yaptığını söyledi.

Binaya daha sonra ekleme yapıldığını dile getiren M.D, "Bina ekleme yapılmadan önce uygun olarak yapıldığına eminim." dedi.

6 KATLI BİNADA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden statik proje mühendisi M.K. ise beraatine karar verilmesini istedi. Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 26 kişinin öldüğü 6 katlı Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 8 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır