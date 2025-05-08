HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay'da Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan inşaat mühendisi A.E.Ç, statik proje mühendisi M.K. ve mimar M.D. katıldı. Avukatlar ile bazı müştekilerin hazır bulunduğu duruşmaya, sanıklar yapı sahibi A.K, inşaat mühendisi E.K. ve M.Y. ve mimar M.K. katılmadı.

BİNAYA EKLEME YAPILMIŞ

A.E.Ç, savunmasında, 2015 yılında binanın ruhsatına imza attığını ve bu ruhsatı belediyenin de onayladığını belirterek suçlamaları reddetti. Mimar M.D, binayı 1996'daki yönetmeliğe uygun şekilde yaptığını söyledi.

Binaya daha sonra ekleme yapıldığını dile getiren M.D, "Bina ekleme yapılmadan önce uygun olarak yapıldığına eminim." dedi.

6 KATLI BİNADA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden statik proje mühendisi M.K. ise beraatine karar verilmesini istedi. Müşteki ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 26 kişinin öldüğü 6 katlı Yağmur Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 8 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liseli Elif'i sınıfın ortasında darbetmişlerdi! Karar belli olduLiseli Elif'i sınıfın ortasında darbetmişlerdi! Karar belli oldu
Bodrum'da içme suyu isale hattı böyle patladı! Evleri su bastıBodrum'da içme suyu isale hattı böyle patladı! Evleri su bastı

Anahtar Kelimeler:
Hatay Kırıkhan dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Unuttuğun bir şey var"

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Unuttuğun bir şey var"

Yasadaki boşluktan faydalandılar: Evsizler Ezgi Mola'nın evini işgal etti... Değeri tam 700 bin euro!

Yasadaki boşluktan faydalandılar: Evsizler Ezgi Mola'nın evini işgal etti... Değeri tam 700 bin euro!

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz "ulusal acil durum" ilan etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz "ulusal acil durum" ilan etti

Beyaz duman çıktı! Yeni papa seçildi

Beyaz duman çıktı! Yeni papa seçildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.