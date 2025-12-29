HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Hatay'da yılbaşı öncesi 1020 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Hatay'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda bin 020 litre el yapımı alkol ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Hatay'da yılbaşı öncesi 1020 litre el yapımı alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği ile mücadele kapsamında 25 Aralık'ta Defne ve İskenderun'daki tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; bin 020 litre el yapımı alkollü içki, 2 adet süzgeç, 2 adet huni, 77 adet boş alkollü içki şişesi, 53 adet alkollü içki şişelerine ait kapak ve 97 adet 45 milimlik tüp içerisinde alkollü içki aroması ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şahsa 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da yılbaşı öncesi 1020 litre el yapımı alkol ele geçirildiHatay’da yılbaşı öncesi 1020 litre el yapımı alkol ele geçirildi
İzmir’e mevsimin ilk karı düştüİzmir’e mevsimin ilk karı düştü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.