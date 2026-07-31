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Hatay da yüksel acun anadolu lisesi inşa ediliyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde inşa edilen Yüksel Acun Anadolu Lisesi’nin 24 derslikli okul binasında çalışmalar hızla devam ediyor.

Hatay da yüksel acun anadolu lisesi inşa ediliyor

Kapalı spor salonunda da sona gelindi. Vali Mustafa Masatlı, eğitim yatırımını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Asrın felaketinin büyük yıkıma uğrattığı kentte, depremin izleri siliniyor.

Yeniden inşa edilen Hatay’da eğitim yuvaları faaliyete geçiyor. Yüksel Acun Anadolu Lisesi, modern bir eğitim ortamı sunacak.

Vali Masatlı, yürütülen projeleri yerinde inceledi. Eğitim altyapısına önemli katkı sağlanacağı belirtildi.

Yeni okul projesi, öğrencilerin sosyal alanları ve spor imkanlarıyla daha geniş bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

Ayrıca, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı artırılacak. Okul binası ve spor salonunun tamamlanmasının ardından, öğrencilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Hatay da yüksel acun anadolu lisesi inşa ediliyor 1

Hatay da yüksel acun anadolu lisesi inşa ediliyor 2

Hatay da yüksel acun anadolu lisesi inşa ediliyor 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Samandağ eğitim
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