Hatay’da zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 11 yaralı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde bir tır, servis ve üç otomobilin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

11 KİŞİ YARALANDI, 1'İNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

07 Ocak 2026
07 Ocak 2026

Kaynak: İHA
Hatay Arsuz kaza
