Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza kesildi

Karaman’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak geri manevra ile kaçmaya çalışan alkollü sürücüye 17 bin lira ceza kesildi. Araç otoparka çekildi.

Olay, Üniversite Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uygulama yapan Yunus polislerini gören K.Ö. idaresindeki pikap, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Pikap sürücüsü Yunus ekiplerince kısa sürede yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücü K.Ö.’nün 0.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, ’dur’ ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 17 bin lira para cezası kesildi.
Araçsa trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

Karaman
