Hatay'daki anne katili cani tüyler ürpertti! Boğarak öldürdü: "İçindeki şeytanı çıkarmak istedim"

Hatay'daki anne katili cani yaptıklarıyla da ifadeleriyle de tüyler ürpertti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç, annesini boğarak öldürdükten sonra bir de ağabeyine telefon açıp "Annemiz öldü, başımız sağ olsun" dedi. Cani Habraş mahkemece tutuklandı.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP AĞABEYİNİ ARADI

Olay, 8 Nisan'da, Denizciler Mahallesi'nde Habraş ailesinin evinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Hasan Habraş, tartıştığı annesini boğarak öldürdü. Habraş daha sonra ağabeyini arayarak, "Annemiz öldü, başımız sağ olsun" dedi.

AĞABEY İHBAR ETTİ

Ağabeyinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Hüsne Habraş'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

"İÇİNDEKİ ŞEYTANI ÇIKARMAK İSTEDİM"

Emniyetteki ifadesinde içindeki şeytanı çıkarmak için annesini öldürdüğünü söyleyen Habraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır