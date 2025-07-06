HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay’daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kontrol altına alınan yangınla ilgili S.K. (26) gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hatay’daki orman yangınına ilişkin 1 gözaltı
Begüm Özkaynak

Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde 4 Haziran saat 16.30 sıralarında çıkan ve 8 noktada yayılan orman yangını, 8 helikopter, 2 uçak, 440 araç ve 1200’den fazla personelin müdahalesiyle dün kontrol altına alındı. Toplam 1980 hane tahliye edilerek, yaklaşık 5 bin 300 vatandaş yurtlara yerleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.’yi gözaltına alarak jandarma ekiplerine teslim etti. İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan S.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Yalova! Vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştıYer: Yalova! Vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı
Kastamonu-Çankırı sınırında yangın! Ekipler sevk edildiKastamonu-Çankırı sınırında yangın! Ekipler sevk edildi

Anahtar Kelimeler:
Hatay orman yangınları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da transfer bombası patlıyor!

Avrupa'da transfer bombası patlıyor!

CHP'li belediyelere operasyonlar... Mansur Yavaş: "Bize de gelirlerse gelsinler"

CHP'li belediyelere operasyonlar... Mansur Yavaş: "Bize de gelirlerse gelsinler"

MSB kahreden haberi duyurdu! 5 askerimiz şehit oldu

MSB kahreden haberi duyurdu! 5 askerimiz şehit oldu

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'da katliam gibi kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.