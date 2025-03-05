Hatay'dan Dubai'ye gidecekti! Yetkililer durumu son anda fark etti, içinde yasaklı madde çıktı... Tonlarcası imha edildi

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir."

"Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

PESTİSİT NEDİR?

Pestisit, tarımda böcekleri, yabancı otları, mantarları ve diğer zararlıları öldürmek veya uzak tutmak için kullanılan bir ilaçtır. Çiftçiler bitkileri korumak, daha fazla ürün almak ve tarımda hastalıkları önlemek için pestisit kullanır. Böcek ilaçları (insektisit), ot öldürücüler (herbisit) ve mantar ilaçları (fungusit) gibi farklı çeşitleri vardır. Ancak bazı pestisitler insan sağlığına ve doğaya zarar verebilir, bu yüzden bazıları yasaklanmıştır.

(AA)