HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'dan Dubai'ye gidecekti! Yetkililer durumu son anda fark etti, içinde yasaklı madde çıktı... Tonlarcası imha edildi

Hatay'dan Dubai'ye gidecekti! Yetkililer durumu son anda fark etti, içinde yasaklı madde çıktı... Tonlarcası imha edildi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 15:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.

Hatay'dan Dubai'ye gidecekti! Yetkililer durumu son anda fark etti, içinde yasaklı madde çıktı... Tonlarcası imha edildi

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

li2

Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

li3

"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir."

li4

"Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."

PESTİSİT NEDİR?

Pestisit, tarımda böcekleri, yabancı otları, mantarları ve diğer zararlıları öldürmek veya uzak tutmak için kullanılan bir ilaçtır. Çiftçiler bitkileri korumak, daha fazla ürün almak ve tarımda hastalıkları önlemek için pestisit kullanır. Böcek ilaçları (insektisit), ot öldürücüler (herbisit) ve mantar ilaçları (fungusit) gibi farklı çeşitleri vardır. Ancak bazı pestisitler insan sağlığına ve doğaya zarar verebilir, bu yüzden bazıları yasaklanmıştır.

(AA)

Muradiyeli hayvanseverler yaban hayvanlarını unutmadıMuradiyeli hayvanseverler yaban hayvanlarını unutmadı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
Anahtar Kelimeler:
limon sosyal medya Hatay Tarım ve Orman Bakanlığı Pestisit madde yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Dikkat çeken 'indirim' iddiası

1 milyonluk araç 750 bin TL'ye satılıyor! 'Fiyatlarda yüzde 25 düşüş' Tarih verdi

1 milyonluk araç 750 bin TL'ye satılıyor! 'Fiyatlarda yüzde 25 düşüş' Tarih verdi

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

Ailenin iddiası şaşkınlık yarattı! Kayıp mimarın eşi konuştu

Ailenin iddiası şaşkınlık yarattı! Kayıp mimarın eşi konuştu

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

Trump'ın Çin hamlesine Pekin'den çok sert rest! "Sonuna kadar savaşmaya hazırız"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.