Hatay depreminin ardından tedirgin eden açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06:10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9,27 kilometre altında yaşanırken, uzman isimden tedirgin eden bir açıklama geldi.
Kırıkhan'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş şu değerlendirmelere yer verdi:
"2023 Maraş depremi stres transferi etkisiyle gelişmiştir. Deprem, Amik Ovası’nı oluşturan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayının etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir.
Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor"
