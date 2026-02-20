HABER

Hatay depreminin ardından tedirgin eden açıklama

Hatay'da meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Bektaş, "Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor" dedi.

Hatay depreminin ardından tedirgin eden açıklama
Melih Kadir Yılmaz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 06:10'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9,27 kilometre altında yaşanırken, uzman isimden tedirgin eden bir açıklama geldi.

Hatay depreminin ardından tedirgin eden açıklama 1

TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMA

Kırıkhan'daki depremi değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş şu değerlendirmelere yer verdi:

"2023 Maraş depremi stres transferi etkisiyle gelişmiştir. Deprem, Amik Ovası’nı oluşturan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayının etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir.

Hatay depreminin ardından tedirgin eden açıklama 2

"SÜREÇ BİTMİŞ DEĞİL"

Süreç bitmiş değil; fay sistemi denge arayışını sürdürüyor"

