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Hatay Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü sıcaklık 39 - 41 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 38 - 40 derece civarında ölçülecek. Nem oranı %15 - %20 seviyelerinde kalırken, hafif rüzgar saatte 4 - 5 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava, dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmayı gerektiriyor. Bol su içmek ve serin ortamlarda kalmak önemli.

Hatay Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü, Hatay'da hava sıcaklıkları 39 - 41 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 38 - 40 derece civarındadır. Nem oranı %15 - %20 seviyelerinde bulunuyor. Rüzgar hafif esiyor. Hızı saatte 4 - 5 kilometredir. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 39 - 40 derece arasında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar ise 36 - 37 derece aralığında öngörülüyor. Nem oranında ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde bol su içmelisiniz. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Evde kalırken serin ortamlarda bulunun. Hava akışını sağlayarak ortamın nem oranını dengeleyin.

Bu önlemler Hatay'daki sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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