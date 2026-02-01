Hatay Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar, Hatay’da hava durumu ılımandır. Yağışlı bir gün beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığı 11 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek seviyede olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında seyredecek. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almanız faydalıdır. Sıcak tutacak bir mont giymeniz de önemlidir. Ani yağışlar nedeniyle trafikte dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişmeyecek. 2 Şubat Pazartesi günü hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık yine 11 ile 15 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek düzeyde kalacaktır. 3 Şubat Salı günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı bu günde yüksek olacaktır.

4 Şubat Çarşamba günü, bol güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklık 2 ile 17 derece arasında olacak. Nem oranı daha düşük seviyelerde seyredecek. Özellikle yağışlı günlerde etkinliklerinizi iç mekanda yapmayı düşünebilirsiniz. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ekipmanları almanızda fayda vardır.