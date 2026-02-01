HABER

Hatay Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Hatay hava durumu nasıl?

1 Şubat 2026 tarihinde Hatay'da hava durumu ılımandır. Gün boyunca beklenen yağışlar nedeniyle sıcaklık 11 ile 15 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, dış mekan aktivitelerini etkileyebilir. Yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 2 Şubat'ta hafif yağış, 3 Şubat'ta kısa süreli sağanak beklenmektedir. Uygun kıyafet seçimi ve dikkatli olunması şarttır.

Hatay Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Hatay hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar, Hatay’da hava durumu ılımandır. Yağışlı bir gün beklenmektedir. Gün boyunca hava sıcaklığı 11 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek seviyede olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında seyredecek. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almanız faydalıdır. Sıcak tutacak bir mont giymeniz de önemlidir. Ani yağışlar nedeniyle trafikte dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişmeyecek. 2 Şubat Pazartesi günü hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık yine 11 ile 15 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek düzeyde kalacaktır. 3 Şubat Salı günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı bu günde yüksek olacaktır.

4 Şubat Çarşamba günü, bol güneş ışığı beklenmektedir. Sıcaklık 2 ile 17 derece arasında olacak. Nem oranı daha düşük seviyelerde seyredecek. Özellikle yağışlı günlerde etkinliklerinizi iç mekanda yapmayı düşünebilirsiniz. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ekipmanları almanızda fayda vardır.

