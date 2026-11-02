Hatay Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay hava durumu, 02 Kasım 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Bugün Hatay'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissediliyor. Gün ortasında sıcaklık artış gösterecek. Özellikle öğleden sonra hava bunaltıcı hale gelebilir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için hafif kıyafetler tercih etmenizde yarar var.

Hatay'da gün boyunca gökyüzünde yer yer yoğun bulutlar görülebilir. Öğleden sonra belirli bölgelerde kısa süreli yağış ihtimali mevcut. Dışarıda olacakların aniden bastırabilecek yağışlara karşı hazırlıklı olmaları akıllıca olacaktır. Şemsiyelerinizi yanınızda bulundurmak, konforunuzu artıracaktır. Hava durumuna göre okul veya ofis planlamadan önce hava raporunu kontrol etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı ve çarşamba günleri sıcaklık ortalama 18 ile 23 derece arasında seyredecek. Ancak bu günlerde beklenen yağışlar birkaç günlük bir serinlik getirebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmenizi öneririm. Bir yağmurluk veya hafif bir ceket almanız uygun olacaktır. Böylece aniden gelen serin havaya karşı hazırlıklı olursunuz.

Perşembe ve cuma günleri sıcaklık yeniden 20 derece civarına yükselebilir. Akşam saatlerinde havanın soğuması bekleniyor. Akşam dışarıda geçirdiğiniz zamanlarda kalın giysiler giyinmekte fayda var. Mevsim geçişlerinin etkisiyle ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir. Alerjisi olanlar veya astım hastaları, hava kalitesine dikkat etmelidir. Açık havada fazla zaman geçirmemeleri önerilir.

Hatay'daki hava durumu için güncel bilgilere sahip olmak önemlidir. Bugünkü hava nasıl sorusunun cevabı, hazırlıklarınızı yaparak daha konforlu bir deneyim sağlar. Önümüzdeki günlerde benzer dikkatleri göstererek sağlığınızı korumanız mümkün. Hava durumu gelişmelerine göz atmayı ihmal etmeyin.