Hatay Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe. Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Hava sıcaklığının 32 - 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %65 - %70 civarında olacak. Rüzgar hızı 6 - 10 km/saat arasında değişecek. Rüzgar genellikle kuzeydoğu yönünden esecek. Bu durum, Hatay'daki hava durumunun sıcak ve nemli olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 31 - 32 derece arasında olacak. Nem oranı ise %70 - %75 düzeyinde seyredecek. Rüzgarın hızı 6 - 10 km/saat olacak ve kuzeydoğu yönünden esecek. 4 Temmuz Cumartesi gününde de hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında kalacak. Nem oranı yine %70 - %75 olması bekleniyor. Rüzgar hızı 6 - 10 km/saat arasında seyredecek. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 32 - 33 derece arasında olacak. Nem oranı %70 - %75 düzeyinde gerçekleşecek. Rüzgarın hızı yine 6 - 10 km/saat olacak ve kuzeydoğudan esecek.

Sıcak ve nemli hava koşullarında dışarıda zaman geçirecekler dikkatli olmalı. Özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı. Bol su içmek de faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşten korunmaya yardımcı olur. Rüzgar hızının düşük olması serinlemek için vantilatör veya klima kullanılmasını öneriyor. Bu önlemler, Hatay'da hava koşullarından daha rahat etkilenmenize yardımcı olacaktır.