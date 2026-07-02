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5 kilo patlayıcı yüklü İHA Trabzon'da infilak etti! Ukrayna’ya ait…

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde mahalle yoluna insansız hava aracı (İHA) düştü. Ekipler, ağaç dallarına çarpıp düşen İHA’dan çevreye savrulan parçaları toplayıp, inceleme başlattı. İHA’nın içinde 5 kilogram patlayıcı bulundu.

5 kilo patlayıcı yüklü İHA Trabzon'da infilak etti! Ukrayna’ya ait…

Trabzon'un Vakfıkebir ilçe kırsalında ağaca çarpıp infilak eden insansız hava aracının (İHA) Ukrayna'ya ait olduğu ve içinde yaklaşık 5 kilogram patlayıcı bulunduğu belirlendi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Vakfıkebir ilçesi Açıkalan Mahallesi'nde insansız hava aracı (İHA) düştü. Kırsal alanda bir ağaca çarparak infilak eden İHA'da yapılan ilk teknik incelemelerde patlayıcı bulunduğu tespit edildi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin incelemelerinde İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğu belirlendi. Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

5 kilo patlayıcı yüklü İHA Trabzon da infilak etti! Ukrayna’ya ait… 1

‘AĞACA ÇARPARAK YOLA DÜŞTÜ’

Mahallede oturan Ahmet Sağlam, İHA’nın saat 05.20 sıralarında düştüğünü belirterek, “Amcamın oğlunun yaşadığı bölgede meydana geldi, o da gitti baktı, sonra da muhtara ve gerekli yerlere haber verildi. Geldiler, inceleme yaptılar. Ekipler inceleyecek ve nereye ait olduğu tespit edilecek” dedi.

5 kilo patlayıcı yüklü İHA Trabzon da infilak etti! Ukrayna’ya ait… 2

Açıkalan Mahalle Muhtarı Halim Sağlam da “Mahallede yaşayanlar gürültü sesi duydu. Yetkili arkadaşlar geldi, incelemeler yapıldı. Düşen İHA parçalarını ekipler topladı. İncelenecek ve ne olduğu aydınlığa kavuşacak. Ağaca çarparak yola düştü” diye konuştu.

5 kilo patlayıcı yüklü İHA Trabzon da infilak etti! Ukrayna’ya ait… 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ukrayna İHA
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