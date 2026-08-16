Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaza, Düziçi-Osmaniye istikametinde otoyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır