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Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış: "Çoğu CHP'de kalacak"

CHP'de Özgür Özel ve ekibinin yeni bir partiye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Gürsel Tekin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Tekin, çoğu vekil ve belediye başkanının CHP'de siyasete devam edeceğini iddia etti ve "Hepinizin böyle şok olabileceği belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını çok açık bir şekilde ifade ettiler" dedi.

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış: "Çoğu CHP'de kalacak"
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası oluşan ikili tablo sonrası yeni parti iddiaları gündeme gelmiş ve Özgür Özel kanadının bu konu üzerinde çalışmaya devam ettikleri öne sürülmüştü.

Gelinen noktada yeni parti iddiaları günden güne yüksek sesle konuşulmaya devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu kanadında yer alan Gürsel Tekin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin den dikkat çeken çıkış: "Çoğu CHP de kalacak" 1

"PARALEL YAPI YOK, GEÇİŞ SÜRECİ"

TGRT ekranlarında yayınlanan medya kritik adlı programa katılan Tekin, CHP'de paralel bir yapının olmadığını savundu ve sadece geçiş döneminde olduklarını söyledi.

Tekin, "Takdir ederseniz ki arkadaşlarımız bu yöntemi bir siyasi kazanç yöntemine dönüştürdüler. Ama baştan itibaren çok stratejik hata yapıyorlar. Aslında ilk günden itibaren yani mutlak butlan kararı geldiği günden itibaren bir karar almış olsalardı gerçekten daha güçlü bir yapıyla ayrılmış olurlardı. Ama ne yazık ki bu bütün süreçleri soruna ve kriz ortamı oluşturarak bir kazanç sağlayacaklarını zannettiler. Burada da çok önemli bir hata yaptıklarını fark ettiler. Gerek milletvekillerin tutumları, gerek belediye başkanlarımızın tutumları, gerekse tabanımızın tutumu çok farklı bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu sadece bize mahsus bir durum değil. Günün sonunda aslında bugüne kadar hiçbir öz eleştiri yapmadılar. Bütün bu hatalara, kabahatlara, bütün yaşanmış bu sorunlara rağmen ya bir günde çıkın; "Evet biz burada bir yanlış yaptık, bir hata yaptık" deyin. En yakın arkadaşlarınız itirafçı oldu. Bir siyasi harekette 73 tane itirafçı olur mu? Şimdi bütün bu tabloya baktığınızda bu tabloda bir öngörüsüzlükle tek ellerinde bir veri var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 50 yıldır 60 yıldır yan yana duran kardeşlerin arasında bir kavga oluşturarak kazanç sağladığını zannediyorlar" dedi.

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin den dikkat çeken çıkış: "Çoğu CHP de kalacak" 2

KILIÇDAROĞLU İLE UZLAŞI İDDİASI: "BU TEMASLARIN BU SAATTEN SONRA HÇİBİR ANLAMI KALMADI"

Tekin, Özel'i destekleyen bazı isimlerin de Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaşmak için zemin aradıklarını iddia etti. Tekin, "Bu temasların bu saatten sonra hiçbir anlamı kalmadı. Yani sizi var eden eski genel başkanınızı, şu andaki genel başkanımız sayın Kılıçdaroğlu'na kavgada bile söylenmeyecek cümleleri kullandıktan sonra bu temasın hiçbir tarafa da bir faydasını olmayacağını altını çizerek söyleyeyim" şeklinde konuştu.

"ÇOĞU CHP'DE KALACAK"

Tekin ayrıca yeni parti kurulması durumunda vekillerin ve belediye başkanlarının çoğunun CHP'de kalarak siyaset yapmaya devam edeceklerini söyledi. Tekin, "Şimdi belediyelerin ismini vermek istemiyorum ama hepinizin böyle şok olabileceği belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını çok açık bir şekilde ifade ettiler" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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