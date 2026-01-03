HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü genel olarak açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 9 ile 11 derece arasında değişirken, nem oranı %66 seviyelerinde olacak. 4 Ocak Pazar günü hava biraz bulutlu, sıcaklıklar ise 9 ile 10 derece arasında seyrederken, 5 Ocak Pazartesi tekrar güneşli bir gün bekleniyor. Hava koşulları ılıman seyrederken, dışarıda UV ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak önemli.

Hatay Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi. Hatay'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar, gün boyunca 9 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında. Rüzgar hızı ise 7.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:31. Gün batımı saati 18:48 olarak hesaplanmış.

4 Ocak Pazar günü, hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında seyredecek. 5 Ocak Pazartesi günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 12 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü, hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Hava durumu açık kalacak.

Bu dönemde, hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gün içerisinde güneşli hava nedeniyle UV ışınları daha etkili olabilir. Güneşe maruz kalacağınız zamanlarda uygun koruyucu önlemler almanızda fayda var.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve açık olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken sabah ve akşam saatlerindeki serin havayı göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçin ve güneşe karşı koruyucu önlemler almanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
Yalnız yaşıyordu! 93 yaşındaki kadın, yangında hayatını kaybettiYalnız yaşıyordu! 93 yaşındaki kadın, yangında hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.