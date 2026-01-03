Hatay Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi. Hatay'da hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar, gün boyunca 9 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %66 civarında. Rüzgar hızı ise 7.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:31. Gün batımı saati 18:48 olarak hesaplanmış.

4 Ocak Pazar günü, hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 10 derece arasında seyredecek. 5 Ocak Pazartesi günü, hava yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 11 ile 12 derece arasında değişecek. 6 Ocak Salı günü, hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Hava durumu açık kalacak.

Bu dönemde, hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gün içerisinde güneşli hava nedeniyle UV ışınları daha etkili olabilir. Güneşe maruz kalacağınız zamanlarda uygun koruyucu önlemler almanızda fayda var.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve açık olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken sabah ve akşam saatlerindeki serin havayı göz önünde bulundurun. Uygun kıyafetler seçin ve güneşe karşı koruyucu önlemler almanız önerilir.