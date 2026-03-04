Hatay Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

4 Mart 2026 Çarşamba günü Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava daha güneşli olacak. 5 Mart Perşembe günü sıcaklıklar 7 ile 17 derece arasında seyredecek. 6 Mart Cuma günü ise sıcaklık 8 ile 17 derece arasında olacak. Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak faydalıdır. Gündüzleri güneşli havadan faydalanarak açık hava aktiviteleri yapabilirsiniz. Ancak, ani değişimlere karşı tedbirli olunmalıdır.