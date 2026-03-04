HABER

Hatay Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

4 Mart 2026 tarihinde Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanak yağışlar beklenirken sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek. Hava koşullarına hazırlıklı olmak için dışarı çıkarken bir şemsiye almak önemli. 5 ve 6 Mart günlerinde ise sıcaklık 7 ile 17 derece arasında seyredecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak. Giyimde kat kat olmak ve koruyucu önlemler almak faydalı olacak.

Seray Yalçın

4 Mart 2026 Çarşamba günü Hatay'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava daha güneşli olacak. 5 Mart Perşembe günü sıcaklıklar 7 ile 17 derece arasında seyredecek. 6 Mart Cuma günü ise sıcaklık 8 ile 17 derece arasında olacak. Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak faydalıdır. Gündüzleri güneşli havadan faydalanarak açık hava aktiviteleri yapabilirsiniz. Ancak, ani değişimlere karşı tedbirli olunmalıdır.

hava durumu Hatay
