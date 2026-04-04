Hatay Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi. Hatay'da hava koşulları ılıman ve değişken. Gündüz sıcaklık 19 ile 20 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9 ile 11 derece arasında olacak. Hava genellikle açık. Ancak yer yer hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı.

5 Nisan Pazar günü sıcaklık 19 ile 20 derece arasında olacak. Hava kısmen güneşli. 6 Nisan Pazartesi günü de sıcaklık 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava büyük oranda açık. 7 Nisan Salı günü ise sıcaklık 20 ile 21 derece arasında olacak. Hava yine büyük oranda açık.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olması muhtemel. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek faydalı. Sıcak tutan giysiler tercih edin. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olun. Gerekirse korunaklı alanlara sığının. Böylece, Hatay'daki hava koşullarına en iyi şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.