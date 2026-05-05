Hatay Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu 5 Mayıs 2026 Salı günü değişken. Gün boyunca sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

6 Mayıs Çarşamba günü hava daha ılıman olacak. Sıcaklıklar 10 ile 21 derece arasında gerçekleşecek. Yer yer sağanaklar görülecek. 7 Mayıs Perşembe günü hava ısınacak. Sıcaklık 10 ile 25 derece arasında değişecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

8 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 12 ile 28 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza bir şemsiye almak da iyi bir fikir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Cildinizi korumak önemlidir.