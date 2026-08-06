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Hatay Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 35-36 derece, gece ise 25-26 derece dolaylarında seyredecek. Düşük nem oranı ile yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Bu aşırı sıcaklarda dışarıda dikkatli olunması ve hafif giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, bol su tüketimi ve korunma yöntemleri ihmal edilmemelidir.

Hatay Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Hatay hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Hatay'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece ise 25-26 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı düşük kalacak. Yağış olasılığı neredeyse sıfır. Rüzgarlar hafif esecek. Hızı 3-4 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde, 7-9 Ağustos tarihleri arasında hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüzleri 35-36 derece, geceleri ise 25-26 derece seviyesinde kalacak. Nem oranı yine düşük olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif esmeye devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması önemlidir. Bol su tüketimi gerekli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalınması önerilir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Hatay'daki hava durumu ve önümüzdeki tahminler sıcak ve güneşli koşulların devam edeceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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