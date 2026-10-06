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Hatay Hava Durumu! 06 Ekim Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 6 Ekim 2026 hava durumu güneşli ve sıcak bir gün sunuyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, öğleden sonra hafif yağış bekleniyor. Havanın esintili olması, dışarıda uzun süre kalacaklar için kat kat giyinmeyi gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 20 ile 25 dereceye yükselebilir. Hatay'daki hava koşullarını takip etmek, dış mekan aktivitelerinizi planlamak için önemli olacaktır.

Hatay Hava Durumu! 06 Ekim Salı Hatay hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Hatay'da yaşayanlar için bugünkü hava durumu ilgi çekici. 6 Ekim 2026 tarihinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Öğleden sonra hafif yağış bekleniyor. İlk saatlerde güneşin tadını çıkaracaksınız. Ilerleyen saatlerde hafif bir serinlik hissedilebilir. Bugünkü hava keyifli. Ancak hava koşullarını göz önünde bulundurmak faydalı.

Hatay'ın coğrafi yapısı ve iklimi nedeniyle hafif yağışlar yaygındır. Ekim ayının ortalarına yaklaşırken bu durum normaldir. Hava esintili olacak. Dışarıda uzun süre kalacakların kat kat giyinmesi önemlidir. Öğle sonrası serin bir rüzgar hissedeceksiniz. Hafif bir üst giysiyle daha konforlu olabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının yükselebileceğini düşünüyoruz. 7 ve 8 Ekim tarihlerinde sıcaklık 20 ile 25 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde yağış olasılığı var. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek akıllıca olacaktır. Gün içinde sıcak saatler olacak. Güneş altında fazla kalmamak yararlı olabilir.

Kışa hazırlanırken Hatay’da hava durumunu takip etmek önemlidir. Güz dönemi iklimi değişkenlik gösterebilir. Hazırlıklı olmak kritik. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak, planları kolaylaştırır.

Hatay'daki havanın 6 Ekim 2026'da güneşli olacağını söyleyebiliriz. Öğleden sonraki hafif yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel tahminleri takip etmek faydalıdır. Hatay hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak, dış mekan aktivitelerinizi planlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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