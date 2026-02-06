HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava bulutlu ve yağışlı geçecek. Sıcaklık 8 ile 11 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. 7 Şubat Cumartesi günü hava biraz ısınacak. 8 Şubat Pazar günü sıcaklık 10 ile 16 derece arasında olacak ve hafif sağanaklar görülecek. 9 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 10 ile 20 dereceye yükselecek ve kısmen güneşli bir gün yaşanacak. Dışarı çıkarken uygun giyim seçimi önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Hatay'da, 6 Şubat 2026 Cuma günü, hava genel olarak bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklık, 8 ile 11 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

7 Şubat Cumartesi günü, hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar devam edecek. 8 Şubat Pazar günü ise sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek. Hafif sağanak yağmurlar görülecek. 9 Şubat Pazartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 10 ile 20 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmeyen bir mont kullanmak da ıslanmaktan korur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek, hem serin hem de sıcak havalarda rahat etmenizi sağlar.

Hatay'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildiKameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi
MİT’ten İstanbul’da MOSSAD operasyonu: 2 kişi yakalandıMİT’ten İstanbul’da MOSSAD operasyonu: 2 kişi yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Eski belediye başkanı, tartıştığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

SON DAKİKA: Zeydan Karalar tahliye edildi

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

Nar tanelerinden bikiniyle poz verdi! Sınırları zorladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.