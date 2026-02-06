Hatay Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da, 6 Şubat 2026 Cuma günü, hava genel olarak bulutlu ve yağışlı olacak. Sıcaklık, 8 ile 11 derece arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

7 Şubat Cumartesi günü, hava biraz daha ısınacak. Sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar devam edecek. 8 Şubat Pazar günü ise sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında değişecek. Hafif sağanak yağmurlar görülecek. 9 Şubat Pazartesi günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 10 ile 20 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün bekleniyor.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmeyen bir mont kullanmak da ıslanmaktan korur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek, hem serin hem de sıcak havalarda rahat etmenizi sağlar.

Hatay'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak önemlidir.