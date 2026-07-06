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Hatay Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 6 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığın 32-33 derece olması beklenirken, gece 23-25 derece civarında seyredecek. Nem oranı %44-49 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 4-5 km/s tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor. Sıcak havalarda açık hava etkinliklerinde dikkatli olunması ve güneşten korunma yöntemlerinin uygulanması önem taşıyor.

Hatay Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Hatay'da 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Gece ise 23-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı %44-49 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4-5 km/s civarında tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve nem göz önünde bulundurulmalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudu nemli tutmak önemli. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınılması gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 7 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 32-33 derece olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü ise 31-32 derece civarında seyredecek. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Serin ortamlarda kalmak daha sağlıklıdır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde etkinlikler ertelenmeli. Açık alanlar yerine kapalı ortamlar tercih edilmeli. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler de rahatlık sağlayacaktır.

Hatay'da 6 Temmuz Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu nedenle, sıcak havalarda tedbirli olmak önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığı korumak açısından faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
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