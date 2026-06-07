Hatay Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Haziran 2026 Pazar günü, Hatay'da hava durumu oldukça güzel. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında. Gece ise sıcaklık 21°C civarlarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Akdeniz iklimine uygun. Ilık ve keyifli bir hava sunuyor. Yağış ihtimali neredeyse sıfır. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün demek.

Hatay'da güneşli ve sıcak bir gün olacak. Yazlık kıyafetler tercih edilebilir. İnce tişörtler ile güneş kremi kullanmanızda fayda var. Bol su içmeyi unutmamalısınız. Güneşten korunarak günü daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 32°C civarında olacak. Yine güneşli bir hava bekleniyor. 9 Haziran Salı günü de sıcaklık aynı seviyede kalacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık yine 32°C civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu sıcak günlerde güneşten korunmak önemlidir. Bol su içmeli ve hafif kıyafetler tercih etmelisiniz. Gün boyunca güneş ışınlarının dik olduğu saatler, 11:00 ile 16:00 arasındadır. Dışarıda dikkatli olmakta fayda var.

Hatay'da hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli olacak. Bu güzel havadan yararlanmak için uygun önlemler alın. Açık hava etkinliklerinizi planlayarak günün tadını çıkarabilirsiniz.