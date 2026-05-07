Hatay Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Mayıs 2026 Perşembe, Hatay'da hava oldukça güzel. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. Rüzgar hızı 3,1 km/saat civarında. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Mayıs Cuma günü hava güneşli. Sıcaklık 28 derece civarına ulaşacak. 9 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 29 derece civarında olacak. 10 Mayıs Pazar günü hava tamamen güneşli. Sıcaklık 30 derece civarına çıkacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde korunmak önemlidir. Özellikle öğle vakitlerinde şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam olacak.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel kalacak. Güzel havanın tadını çıkarırken, güneşten korunmaya ve su içmeye özen göstermelisiniz. Sağlığınızı koruyarak bu havadan faydalanabilirsiniz.