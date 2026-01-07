Hatay Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı ise 8 derece civarına düşecek. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 13 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı gün boyunca %35 ile %68 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde, 8 Ocak Perşembe günü hava sıcaklığı 15 derece civarına yükselecek. 9 Ocak Cuma günü hafif yağışlar bekleniyor. Cuma günündeki hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Nem oranı ise %53 civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle Cuma günü hafif yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gereklidir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.

Hatay'da bugünkü hava durumu ve önümüzdeki günlerdeki hava tahmini hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz.