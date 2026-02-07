Hatay Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Hatay hava durumu nasıl?

7 Şubat 2026 Cumartesi, Hatay'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin bir gün olarak bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:31, gün batımı ise 18:07'dir.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Dışarı çıkarken bir mont almanız faydalı olacaktır. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Su birikintilerinden uzak durmalısınız.

Önümüzdeki günlerde Hatay'da hava durumu ılıman hale gelecek. Sıcaklık 11 ile 20 derece arasında değişecek. Pazar günü hava sıcaklığı 11 ile 18 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlu bir gün beklentisi var. Pazartesi günü ise sıcaklık 12 ile 20 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir gün öngörülüyor. Salı günü sıcaklık 11 ile 18 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir mont almak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz.

Hatay'da önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman ve yağışlı günler sunacak gibi görünüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek günlük planlarınızı rahat yapmanıza yardımcı olacaktır.