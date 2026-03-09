Hatay Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mart 2026 Pazartesi, Hatay'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 16 ile 18 derece arasında. Gece ise sıcaklık 1 ile 3 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal.

10 Mart Salı günü sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olması tahmin ediliyor. 11 Mart Çarşamba günü ise hava sıcaklığının 19 ile 20 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, baharın habercisi. Açık hava aktiviteleri için uygun koşullar sunuyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve genellikle güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin geçebilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Sonuç olarak, Hatay'daki hava durumu önümüzdeki günlerde açık ve ılıman kalacak. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek mümkün. Açık hava etkinlikleri planlayabilir, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz.