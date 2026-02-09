HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Hatay Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da 9 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağışlı ve serin. Sıcaklıklar gün boyunca 11 ile 18 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Şubat'ta hafif çiseleyen yağmur, 11 Şubat'ta ise sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez ceket almak önemlidir. Uygun kıyafetler tercih edilmesi de rüzgar etkisinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Hatay Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Hatay'da hava durumu hafif yağışlı ve serin. Sıcaklıklar, gün boyunca 11 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 3 km/saat civarında. Bu koşullar altında, bugünkü hava durumu hafif yağışlı ve serin.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 10 Şubat Salı günü, sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü, sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar görülecek. 12 Şubat Perşembe günü ise, sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında kalacak. Tekrar hafif yağmur bekleniyor. Hava durumu yağışlı ve serin koşullarla devam edecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı. Su geçirmez bir ceket almak da iyi bir fikir. Nem oranı yüksek olacak. Kat kat giyinmek önemlidir. Vücudunuzu kuru tutmalısınız. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Uygun kıyafetler tercih etmek rüzgarın etkisini azaltabilir. Bu önlemler, Hatay'da hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulunduGeceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu
Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözlerTrafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.