Hatay Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi, Hatay'da hava durumu hafif yağışlı ve serin. Sıcaklıklar, gün boyunca 11 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 3 km/saat civarında. Bu koşullar altında, bugünkü hava durumu hafif yağışlı ve serin.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 10 Şubat Salı günü, sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında olacak. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü, sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar görülecek. 12 Şubat Perşembe günü ise, sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında kalacak. Tekrar hafif yağmur bekleniyor. Hava durumu yağışlı ve serin koşullarla devam edecek.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı. Su geçirmez bir ceket almak da iyi bir fikir. Nem oranı yüksek olacak. Kat kat giyinmek önemlidir. Vücudunuzu kuru tutmalısınız. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Uygun kıyafetler tercih etmek rüzgarın etkisini azaltabilir. Bu önlemler, Hatay'da hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.