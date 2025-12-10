Hatay Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Hatay'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 17 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %81 seviyelerine çıkacak. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:36. Gün batımı saati ise 17:21 olarak bekleniyor.

11 Aralık Perşembe günü, Hatay'da orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 derece civarına gerileyecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %80 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat oldukca tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:36. Gün batımı saati ise 17:20 olarak öngörülüyor.

12 Aralık Cuma günü, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı yine 19 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:36. Gün batımı saati ise 17:20 olarak tahmin ediliyor.

13 Aralık Cumartesi günü, hava bol güneş ışığıyla açık olacak. Gündüz sıcaklık 17 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %80 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:36. Gün batımı saati ise 17:20 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde, özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez mont alınmalı. Sıcaklıkların düşeceği akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Aksi halde, rüzgarın etkisi sizi olumsuz etkileyebilir. Mümkünse korunaklı alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.