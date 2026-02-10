HABER

Hatay Hava Durumu! 10 Şubat Salı Hatay hava durumu nasıl?

Hatay'da hava durumu, 10 Şubat 2026 tarihinde zaman zaman yağmur ve çisenti ile serin bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklığı 18 derece civarındayken, gece 12 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde, 11 Şubat'ta sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gün içerisinde azalacak. Ayrıca, yüksek nem ve rüzgar hızı, astım ve alerjisi bulunanlar için risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimi önem taşıyor.

Seray Yalçın

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Hatay'da hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 18 derece civarında. Gece saatlerinde ise 12 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 13 km/s civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde, 11 Şubat Çarşamba günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 17 derece civarına inecek. Gece saatlerinde ise 10 derece olacak. 12 Şubat Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında seyredecek. Gece ise 10 derece civarına düşecek. 13 Şubat Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklıklar 16 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 12 derece olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle astım veya alerji rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor. Rüzgarın hızı artarsa açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse kapalı alanlara geçmekte fayda var.

Hatay'da hava durumu önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin geçecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

Anahtar Kelimeler:
En Çok Aranan Haberler

