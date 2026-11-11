Hatay Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Hatay hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Kasım 2026 tarihinde Hatay'da ilgi çekici bir hava durumu var. Hava tahminleri, gündüz sıcaklıkların 19 - 22 derece arasında değişeceğini gösteriyor. Sabah saatlerinde serin bir hava hâkim. İlerleyen saatlerde güneşin daha fazla çıkması bekleniyor. Gün içinde bulutlu bir hava olabilir. Bu durum, gökyüzündeki rüzgarlarla birleşerek etkili bir atmosfer oluşturabilir. Bu nedenle, Hatay’da yaşayanların planlarını buna göre yapması önemli.

Bugünkü hava biraz daha ısınacak. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek isteyenler temiz ve hafif rüzgarlı bir gün geçirecek. Ancak yüksek bulutlar, güneşin etkisini azaltabilir. Açık havayı sevenler için dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Gün boyunca su tüketimi artırılmalı. Güneşin etkili olduğu saatlerde bu daha da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sürprizlerle dolu. Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. Bu günler içinde ufak yağışlar bekleniyor. Dışarıda zaman geçirenlerin su geçirmez giysiler bulundurması faydalı olacaktır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almakta yarar var. Beklenmedik hava değişimleri, programlarınızı etkileyebilir.

Hatay’ın iklim koşulları bazen kararsız olabilir. Ocak ve Şubat aylarındaki geçiş mevsiminde nem oranları artabilir. Dışarı çıkmadan önce hava raporunu kontrol etmek önemli. Kışın yaklaşmasıyla sıradışı hava olayları yaşanabilir. Dışarı çıkmadan önce hava şartlarını kontrol etmek sağlığınızı korur. Kış aylarında ani sıcaklık düşüşleri vücut direncini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle rüzgarlı havalara karşı dikkatli olunmalı.

Hatay hava durumu oldukça dinamik. Hava değişimlerine uyum sağlamak, dışarıda vakit geçirirken keyfi artıracaktır. Hava durumunu gözlemlemek ve gereken önlemleri almak, Hatay'daki hava şartlarının tadını çıkarmanızı sağlar.